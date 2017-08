US-Wirtschaft wuchs im Frühjahr stärker als erwartet

Die Geschäfte laufen derzeit gut - © APA (AFP/Getty)

Die US-Wirtschaft hat im Frühjahr nach einem schwachen Jahresstart im Winter stärker an Fahrt aufgenommen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im zweiten Quartal um annualisiert 3,0 Prozent zum Vorquartal gewachsen, teilte das Handelsministerium am Mittwoch in Washington auf Basis einer zweiten Schätzung mit.