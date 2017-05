US-Wirtschaft verlor Anfang 2017 deutlich an Schwung

Trump muss die Wirtschaft wieder in Schwung bringen - © APA (AFP)

Die US-Wirtschaft stottert. Mit Amtsantritt von Präsident Donald Trump ging es konjunkturell so langsam nach oben wie seit einem Jahr nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Jänner bis März mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 1,2 Prozent, teile das Handelsministerium am Freitag in Washington in einer zweiten Schätzung mit.