US-Vizepräsident trifft bei Besuch in Israel Netanyahu

Zum Auftakt politischer Gespräche in Israel trifft US-Vizepräsident Mike Pence am Montag den Regierungschef Benjamin Netanyahu. Sein Besuch steht unter dem Eindruck der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Die Palästinenser hatten mit Unruhen auf den Schritt reagiert - sie wollen Pence während seines zweitägigen Aufenthalts nicht treffen.

Pence spricht am Montag vor dem israelischen Parlament in Jerusalem. Die arabischen Abgeordneten wollen die Ansprache boykottieren. Aiman Auda, Vorsitzender des arabischen Parteienblocks Vereinte Liste, beschrieb Pence in einem Tweet als “gefährlichen Mann mit einer messianischen Vision, die die Zerstörung der ganzen Region enthält”.