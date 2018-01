Pence in Netanyahus Residenz empfangen

Pence in Netanyahus Residenz empfangen ©APA (AFP)

Pence in Netanyahus Residenz empfangen ©APA (AFP)

US-Vizepräsident Pence traf Netanyahu in Jerusalem

US-Vizepräsident Mike Pence hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Jerusalem getroffen. Pence wurde am Montag mit militärischen Ehren in Netanyahus Residenz empfangen. Sein Besuch steht unter dem Eindruck der umstrittenen Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen.

Pence bezeichnete es als Ehre, “in der israelischen Hauptstadt Jerusalem” zu sein. Netanyahu sagte vor seinem Gespräch mit Pence, er habe schon Hunderte führende Politiker in Jerusalem begrüßt. Jetzt könnten erstmals beide Politiker die drei Worte sagen: “Israels Hauptstadt Jerusalem.”

Die Palästinenser hatten mit Unruhen auf den Schritt reagiert. Sie wollen Pence während seines zweitägigen Aufenthalts nicht treffen. Palästinenser verbrannten am Sonntagabend aus Protest vor der Geburtskirche in Bethlehem Bilder von Trump und Pence. Die israelische Polizei stellt sich nach Angaben der Nachrichtenseite “ynet” auf weitere Unruhen ein. Die Fatah-Partei des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas hat für Dienstag zu einem Generalstreik aufgerufen.

Pence spricht am Montag vor dem israelischen Parlament in Jerusalem. Die arabischen Abgeordneten wollen die Ansprache boykottieren. Aiman Auda, Vorsitzender des arabischen Parteienblocks Vereinte Liste, schrieb auf Twitter: “Wir sind nicht bereit, eine stumme Kulisse für die Rede eines gefährlichen Rassisten zu bieten, der hier ist, um jegliche Möglichkeit für einen Frieden zu zerstören.”

Jerusalem gilt als zentraler Streitpunkt zwischen Israel und den Palästinensern. Diese sehen Ost-Jerusalem als künftige Hauptstadt für einen unabhängigen Staat Palästina. Die Israelis beanspruchen hingegen die ganze Stadt für sich.

Pence besucht mit seiner Frau Karen Israel bis Dienstagabend. Anschließend fliegt er zurück in die USA.