US-UNO-Botschafterin gab Empfang für Jerusalem-Unterstützer

Die amerikanische UNO-Botschafterin Nikki Haley hat einen Empfang für Vertreter jener Staaten gegeben, welche die USA bei der umstrittenen Entscheidung zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels unterstützt haben.

“Es ist leicht für Freunde, in guten Zeiten zusammenzustehen, aber es sind die Freunde, die dich in schwierigen Zeiten unterstützen, die nie vergessen werden”, hieß es in einem Tweet der US-Vertretung bei den Vereinten Nationen am Mittwochabend (Ortszeit) in New York.