US-Terrorabwehrzentrum NCTC warnte vor Anschlag in Barcelona

“Unbestätigten Informationen mit unbekannter Glaubwürdigkeit von Ende Mai 2017 zufolge, plante der IS, im Sommer terroristische Anschläge gegen touristische Ziele in Barcelona zu verüben, insbesondere die Straße La Rambla”, zitierte “El Periodico” aus dem Hinweis des US-Abwehrzentrums NCTC. Ein Sprecher des spanischen Geheimdiensts wollte die Informationen auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP weder bestätigen noch dementieren. Der spanische Radiosender SER zitierte Anti-Terror-Ermittler, wonach der im Original veröffentlichte Warnhinweis aus den USA echt sei.

Bei den Anschlägen in Katalonien war am 17. August ein 22-jähriger gebürtiger Marokkaner mit einem Lieferwagen in die Menschenmenge auf Barcelonas Flaniermeile La Rambla gerast. In Cambrils lenkten Angreifer wenige Stunden später einen Pkw in eine Gruppe von Passanten. Bei den beiden Attacken wurden 16 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt. Die IS-Miliz übernahm die Verantwortung für die Anschläge.

(APA/ag.)