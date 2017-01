Jack Sock besiegte Adam Pavlasek in drei Sätzen - © APA (AFP)

Das US-amerikanische Tennis-Team ist mit einem Sieg in den Hopman Cup gestartet. Coco Vandeweghe und Jack Sock setzten sich am Sonntag bei der inoffiziellen Mixed-Tennis-WM in Australiens Westküsten-Metropole Perth mit 3:0 gegen Tschechien durch. Vandeweghe bezwang Lucie Hradecka mit 6:4,6:2, Sock gewann mit 7:5,3:6,6:3 gegen Adam Pavlasek. Auch das Doppel ging an die USA.