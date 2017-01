US-Skistar Vonn stürzt im Training auf verletzten Arm – Entwarnung

Lindsey Vonn ist im Abfahrtstraining auf ihren verletzten Arm gestürzt. - © AP

US-Skistar Lindsey Vonn ist beim Abfahrtstraining in Cortina d’Ampezzo auf ihren jüngst gebrochenen Arm gestürzt. “Ich hatte einfach nicht genug Zeit für die Kurve, bevor ich in den Fangzaun gerauscht bin”, berichtete Vonn am Freitag in den Dolomiten.