US-Senatskandidat durch Sex-Vorwurf unter Druck

Der ultrakonservative Kandidat für den US-Senat, Roy Moore, sieht sich mit der Anschuldigung konfrontiert, vor mehreren Jahrzehnten ein 14-jähriges Mädchen sexuell belästigt zu haben. Die Frau schilderte laut einem Bericht der "Washington Post", wie Moore damals sexuellen Kontakt zu ihr aufgenommen habe, zu dem sie sich nicht bereit gefühlt habe. Moore wies die Anschuldigungen zurück.

Der 70-jährige ehemalige Richter ist ein Vertreter der religiösen Rechten und tritt im Dezember bei einer Nachwahl zum Senat an. Dabei geht es um ein Mandat, das früher dem heutigen Justizminister Jeff Sessions gehörte und durch dessen Wechsel in die Regierung frei wurde.

In Vorwahlen der Republikaner im Südstaat Alabama zur Bestimmung des Senatskandidaten hatte sich Moore Ende September gegen den innerparteilichen Konkurrenten Luther Strange durchgesetzt, der von Präsident Donald Trump unterstützt worden war. Im Dezember tritt Moore nun bei der Nachwahl gegen den Demokraten Doug Jones an. Bisher galt er als Favorit. Doch könnte ihm der jetzt erhobene Belästigungsvorwurf eventuell schaden.

Moore, heute ein verheirateter Vater von vier Kindern, nannte die Anschuldigungen in einem Statement “komplett falsch” und eine “verzweifelte politische Attacke” im Wahlkampf. Die von der Frau geschilderten Kontakte zu Moore datieren in einen Zeitraum zurück, als dieser als 32-jähriger Staatsanwalt in Alabama am Anfang seiner Laufbahn stand. Moore, der laut “Washington Post” damals alleinstehend war, soll 1979 den Kontakt zu dem Mädchen gezielt geknüpft haben.