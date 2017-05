US-Senatoren wollen Teil von Rüstungsdeal mit Saudis stoppen

Sie wollen den Verkauf von gewissen Präzisionswaffen im Wert von 500 Millionen Dollar (445,87 Mio. Euro) aus dem Deal im Gesamtwert von 110 Milliarden verhindern. Angesichts von Saudi-Arabiens früherer Unterstützung des Terrors, schlechter Menschenrechtsbilanz und fragwürdigem Vorgehen im Jemen-Krieg samt Tötung zahlreicher Zivilisten bei Luftangriffen gegen die vom Iran unterstützten schiitischen Houthi-Milizen müsse diskutiert werden, ob diese Verkäufe im Interesse der nationalen Sicherheit der USA seien.

Ein Gesetz zu Waffenexporten aus dem Jahr 1976 ermöglicht es Senatoren, eine derartige Abstimmung zu erzwingen. Die drei selben Abgeordneten hatten im vergangenen Jahr versucht, den Verkauf von US-Panzern im Wert von fast 1,2 Milliarden Dollar (1,07 Mrd. Euro) an Saudi-Arabien zu verhindern. Sie verloren die Abstimmung deutlich. Präsident Barack Obama setzte den Verkauf von Präzisionswaffen an Saudi-Arabien im Dezember unter Hinweis auf den Jemen-Krieg aus. Trump hat erklärt, durch die Rüstungsgeschäfte auch Arbeitsplätze in den USA schaffen zu wollen.

(APA/ag.)