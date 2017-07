Bei dem einflussreichen US-Senator John McCain ist ein Gehirntumor diagnostiziert worden. Der Tumor sei entdeckt worden, als der 80-Jährige am vergangenen Freitag wegen eines Blutgerinnsels operiert wurde, teilte die behandelnde Klinik in Arizona am Mittwochabend (Ortszeit) mit.

Der Senator und seine Familie prüften weitere Behandlungsoptionen, hieß es. Möglich sei eine Kombination aus Chemotherapie und Bestrahlung. Der international bekannte Republikaner und ehemalige Präsidentschaftskandidat gilt als einer der einflussreichsten und profiliertesten Politiker in den USA – und als schärfster innerparteilicher Kritiker von US-Präsident Donald Trump. (APA/Ag.)