US-Senat stimmte für neue Sanktionen gegen Iran und Russland

Bereits am Mittwoch hatten die Abgeordneten über den Entwurf zu Russland abgestimmt. Auf diese Weise verknüpfen sie die Sanktionen gegen Teheran mit denen gegen Moskau. Das ist besonders interessant vor dem Hintergrund, dass es in der Regierung von Präsident Donald Trump Überlegungen gegeben hatte, die Strafmaßnahmen gegen Russland zu lockern. Schärfere Sanktionen gegen den Iran befürwortet das Weiße Haus dagegen uneingeschränkt.

Das Gesetzpaket beinhaltet neue Maßnahmen gegen Teheran wegen des iranischen Raketenprogrammes und der Unterstützung des Landes für Organisationen, die von den USA als Terrorgruppen eingestuft werden.

Das Paket sieht zudem vor, dass die bestehenden Sanktionen gegen Moskau punktuell erweitert und ausgebaut werden. Diese waren wegen der Rolle Russlands im Ukraine-Krieg sowie der mutmaßlich russischen Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl 2016 verhängt worden.

Das Gesetz würde es dem Präsidenten unmöglich machen, die Strafmaßnahmen gegen Moskau ohne Einverständnis des Kongresses aufzuweichen oder abzuschaffen. Das Repräsentantenhaus, die zweite Parlamentskammer, muss noch über den Entwurf abstimmen. Anschließend muss Trump seine Unterschrift darunter setzen.

Tritt das Gesetz in Kraft würden weitere Personen, die im Auftrag der russischen Regierung Hackerangriffe verübt haben sollen, auf die Sanktionsliste gesetzt. Auch wollen die Abgeordneten damit russische Waffenlieferungen an die syrische Regierung mit Strafmaßnahmen belegen. Zudem zielen die Maßnahmen auf wichtige Bereiche der russischen Wirtschaft ab, darunter den Bergbau, die Metallindustrie sowie den Energiesektor.

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) kritisierten Letzteres. Es sei bedauerlich, dass die USA sich nicht mit den Europäern abgestimmt hätten, schrieben beide in einer gemeinsamen Erklärung am Donnerstag. Ein geschlossenes Vorgehen sei zur Lösung des Ukraine-Konflikts nötig.

Kern und Gabriel erklärten: “Seit 2014 haben Europa und die USA Seite an Seite und in enger partnerschaftlicher Abstimmung auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und das russische Vorgehen in der Ostukraine geantwortet”. Dies sei die richtige und gebotene Reaktion auf ein russisches Verhalten gewesen, das Frieden und Sicherheit in Europa in Gefahr bringe und erstmals seit dem Ende des Kalten Kriegs eklatant gegen unsere Grundsätze von der Unverletzlichkeit von Grenzen in Europa verstoßen habe. “Ein geschlossenes und entschlossenes Vorgehen der EU und der USA bei der Lösung des Ukraine-Konfliktes liegt in unserem gemeinsamen Interesse”, so Kern und Gabriel.

“Nicht akzeptieren können wir allerdings die Drohung mit völkerrechtswidrigen extraterritorialen Sanktionen gegen europäische Unternehmen, die sich am Ausbau der europäischen Energieversorgung beteiligen”, hieß es weiter. “In bemerkenswerter Offenheit beschreibt der US Gesetzentwurf, worum es eigentlich geht: um den Verkauf amerikanischen Flüssiggases und die Verdrängung russischer Erdgaslieferungen vom europäischen Markt”, kritisierten die beiden Sozialdemokraten. Ziel sei es, Arbeitsplätze in der Erdgas- und Erdölindustrie der USA zu sichern.

“Europas Energieversorgung ist eine Angelegenheit Europas, und nicht der Vereinigten Staaten von Amerika”, schreiben beide Sozialdemokraten. “Wer uns Energie liefert und wie, entscheiden wir, nach Regeln der Offenheit und des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs.”

Das US-Außenministerium hatte bereits in der vergangenen Woche die erste Lieferung amerikanischen Flüssiggases nach Polen begrüßt. “Es ist eine neue Option für diese Länder, sich von Lieferungen aus Russland unabhängiger zu machen”, sagte eine Ministeriumssprecherin am Donnerstag. Die Äußerungen Gabriels und Kerns wollte sie nicht kommentieren.

(APA/dpa/Reuters)