Tillerson war Trumps Vorschlag als Außenminister - © APA (AFP)

Die USA haben nach fast zweiwöchiger Vakanz wieder einen Außenminister, nämlich Rex Tillerson. Der US-Senat gab dem 64-jährigen Texaner am Mittwoch grünes Licht. Tillerson erreichte 56 Stimmen in der Kongresskammer, 43 Senatoren stimmten gegen ihn. Er kann damit in Kürze vereidigt werden.