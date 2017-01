US-Schülerin durfte nicht aufs Klo – 1,25 Mio. Schadenersatz

Das Mädchen wollte auf die Toilette, durfte aber nicht - © APA (AFP)

Weil ihre Lehrerin sie zwang, einen Kübel statt das Klo zu benutzen, bekommt eine Jugendliche in den USA 1,25 Millionen Dollar (rund 1,17 Millionen Euro) Schadenersatz. Ein Gericht in der kalifornischen Stadt San Diego gab der Klage der früheren Schülerin am Donnerstag statt. Die Geschworenen gingen mit ihrem Urteil weit über die von der Klägerin geforderte Summe von 25.000 Dollar hinaus.