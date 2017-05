US-Rockpionier Gregg Allman im Alter von 69 Jahren gestorben

Allman war ein Vertreter des Southern Rock - © APA (AFP/Getty)

Der US-Rockmusiker Gregg Allman ist tot. Der Gründer der Allman Brothers Band starb im Alter von 69 Jahren friedlich in seinem Haus in Savannah im US-Staat Georgia, wie das Musikmagazin “Billboard” am Samstag unter Berufung auf eine Mitteilung auf der Homepage des Künstlers berichtete. Zu Allmans berühmtesten Songs gehören Klassiker wie “Midnight Rider” und “Melissa”.