US-Richter weist Daniels' Antrag auf Aussage Trumps ab

Ein Richter in Los Angeles hat den Antrag der Pornodarstellerin Stormy Daniels vorerst abgewiesen, eine Aussage von US-Präsident Donald Trump vor Gericht zu erzwingen. Der Richter S. James Otero urteilte am Donnerstag, der Antrag sei "verfrüht" gewesen, weil Trump und sein Anwalt Michael Cohen noch nicht auf einen vorangegangenen Antrag der Darstellerin reagiert hätten.

Daniels’ Anwalt Michael Avanetti erklärte, er werde die Aussage nochmals beantragen, sobald die Antwort vorliege. Daniels will die Frage klären, ob Trump von einer Schweigevereinbarung hinsichtlich ihrer angeblichen Affäre mit ihm wusste. Ihr Anwalt Avenatti schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter, er gehe davon aus, dass Trump und Cohen beantragen wollten, dass der Fall in einem privaten Schlichtungsverfahren geregelt werde, “um die Fakten vor der Öffentlichkeit zu verstecken”.

Die Schauspielerin hatte die Stillhaltevereinbarung kurz vor der Präsidentschaftswahl im November 2016 unterzeichnet. Sie will erreichen, dass das Gericht die Vereinbarung für nichtig erklärt und beantragte dies bei dem Gericht in Los Angeles. Avenatti führt als Argument an, dass die Vereinbarung nicht von Trump selbst, sondern von Cohen unterzeichnet worden war. Am Dienstag reichte Avenatti den zweiten Antrag ein, in dem er verlangte, dass Trump und Cohen zwei Stunden lang aussagen sollten.