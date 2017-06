US-Republikaner mit neuem Entwurf für Gesundheitsreform

Neuer Anlauf der Republikaner im Kongress - © APA (AFP)

Der Dauerstreit über eine Reform der Gesundheitspolitik in den USA ist in die nächste Runde gegangen. Nach wochenlanger Arbeit an einem Gesetzentwurf hinter verschlossenen Türen stellte der Republikaner-Fraktionschef im Senat, Mitch McConnell, das Papier am Donnerstag vor – zunächst allen republikanischen Senatoren und anschließend der Öffentlichkeit.