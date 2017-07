Romero gilt als Begründer des Zombiefilm-Genres. Er drehte ein Dutzend Gruselstreifen, darunter “Crazies”, “Zombie” und “Land of the Dead”. 1968 erschien sein Klassiker “Die Nacht der lebenden Toten”. 2009 stellte der Altmeister beim Filmfest in Venedig mit “Survival of the Dead” sein letztes Regiewerk vor. Romero hinterlasse seine “Familie, viele Freunde und ein Regie-Vermächtnis, das Bestand hat und weiterbestehen wird”, erklärte Roe.

(APA/ag)