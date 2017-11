USA setzen von Trump angekündigte Sanktionen gegen Kuba um

Die US-Regierung setzt die von Präsident Donald Trump angekündigten Sanktionen gegen Kuba um. Finanzminister Steven Mnuchin erklärte am Mittwoch, gemäß der künftigen Kuba-Politik dürften wirtschaftliche Aktivitäten nicht der kubanischen Armee oder den Geheim- und Sicherheitsdiensten zugute kommen.

Die Maßnahmen, die am Donnerstag in Kraft treten, sollen die Regierung in Havanna “ermutigen, sich in Richtung größerer politischer und wirtschaftlicher Freiheit für das kubanische Volk zu bewegen”.