US-Regierung bremste Obamas Kampf gegen Fettleibigkeit aus

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat sich eines der wichtigsten politischen Anliegen von Michelle Obama vorgeknöpft – den Kampf der früheren First Lady für gesünderes Essen für Kinder. Künftig solle den Schulen des Landes wieder “größere Flexibilität” ermöglicht werden, kündigte das Landwirtschaftsministerium am Montag in Washington an.