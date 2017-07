US-Präsident Trump reist vor G-20-Gipfel nach Polen

Trump und Xi treffen einander in Deutschland wieder - © APA (AFP)

Mit Gesprächen in Polen beginnt US-Präsident Donald Trump am Mittwoch seinen Besuch in Europa anlässlich des G-20-Gipfels. Trump wird am Abend in Warschau erwartet. Dort will er am Donnerstag mit einer Gruppe von osteuropäischen Staats- und Regierungschefs zusammentreffen. Voraussichtlich am Abend trifft er in Deutschland mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen.