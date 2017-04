US-Präsident Trump besucht am 22. Mai Israel

Eine 25-köpfige US-Delegation bereitet den Besuch Trumps vor - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump wird am 22. Mai Israel besuchen. Das berichtete das israelische Nachrichtenportal “Ynet” am Donnerstag. Trump werde bei seinem Besuch, bei dem er in Israel übernachten werde, von Außenminister Rex Tillerson, UN-Botschafterin Nikki Haley und dem US-Botschafter in Israel, David Friedman, begleitet.