US-Notenbank Fed erhöht Leitzins vorerst nicht weiter

Fed-Chefin Yellen behält die Inflation im Blick - © APA (AFP)

Die US-Notenbank Fed hat bei ihrer Abkehr vom Krisenmodus der Geldpolitik vorerst eine Pause eingelegt und den Leitzins nicht weiter angehoben. Die sogenannte Fed-Funds-Rate liege weiter in einer Spanne zwischen 1,00 und 1,25 Prozent, teilten die Währungshüter am Mittwoch in Washington mit.