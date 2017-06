US-Mormonenkirche: Mikro während Outing-Rede einer 12-Jährigen abgeschaltet

Savannah ist 12 Jahre alt. Sie hatte ihren Mut zusammengenommen und eine bewegende Outing-Rede vor ihrer Gemeinde in Utah gehalten: Sie sagt der Gemeinde, dass sie homosexuell ist.

“Gott liebt mich wie ich bin”

“Ich glaube, dass ich auf die Art gemacht wurde wie ich bin – von meinen himmlischen Eltern”. Und Savannah weiter: “Gott liebt mich wie ich bin, weil ich glaube, dass er all seine Schöpfungen liebt.”

In einem nun veröffentlichten Video kann man hören wie die Kirchengemeinde zu murmeln beginnt, während Savannah ihre Rede hält. Irgendwann wird das Mikrofon abgeschaltet. Savannah reagiert zuerst verwirrt, tippt auf das Mikro, davon ausgehend, dass es kaputtgegangen ist. Der Kirchenleiter sagt ihr, sie solle sich bitte hinsetzen. Die 12-Jährige verlässt die Kirche daraufhin in Tränen aufgelöst.

“Ich sagte ihr dass sie perfekt und gut ist”

“Sie kam weinend zu mir. Wir beide gingen aus der Kirche, ich nahm ihr Gesicht in meine Hände und sagte ihr immer wieder dass sie perfekt – und gut – ist. Dass da nichts falsch daran ist wer sie ist, und dass sie tapfer und schön ist”, sagt ihre Mutter Heather gegenüber “Dailymail.com”.

Savannah habe ihre Eltern schon seit Monaten gebeten, eine Chance zu bekommen vor der Kirchengemeinde sprechen zu dürfen. Sie habe so hart daran gearbeitet ihre Rede zu perfektionieren – um genau ausdrücken zu können, was sie fühle. Ihre Eltern seien anfangs gegen die Idee einer Rede gewesen, aufgrund der möglichen Reaktionen.

In einem Interview mit dem Podcast “I Like to Look for Rainbows” sagt Savannah nach dem Vorfall, sie habe sich geschämt als sie sich niedersetzen hätte sollen. Aber sie sagt auch, dass sie auch glücklich gewesen wäre. Sie sei traurig gewesen weil sie ihre Rede nicht beenden hätte können. Aber auch glücklich, weil sie sich geoutet habe und jedem zeigen hätte können dass Homosexuelle keine Verrückten seien.