US-Mörder und Sektenführer Charles Manson ist tot

Der als mehrfacher Mörder verurteilte US-Kriminelle Charles Manson ist tot.

Der ehemalige Sektenführer mit eingeritztem Hakenkreuz auf der Stirn starb am Sonntagabend (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Kern County (Kalifornien) eines natürlichen Todes, wie die kalifornische Gefängnisbehörde mitteilte. Manson wurde 83 Jahre alt.

Brutale Mordserie in Los Angeles

Manson sah in sich eine Wiedergeburt Christi. Seine “Manson Family” wurde in den 1960er Jahren in Kalifornien gegründet. 1969 stiftete der damals 34-Jährige mehrere Anhänger zu einer brutalen Mordserie in Los Angeles an. Zu den insgesamt sieben Opfern zählte die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate, Ehefrau von Filmregisseur Roman Polanski.