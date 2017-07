US-Militärhubschrauber flog nach Notlandung in NÖ weiter

Der Hubschrauber musste im Feld notlanden - © APA

Der US-Militärhubschrauber, der am Donnerstag auf einem Feld im Dunkelsteinerwald (Bezirk Krems) notgelandet war, hat am Freitagabend seinen Flug vorerst fortsetzen können, teilte Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium mit. Der Black Hawk hob kurz nach 19.00 Uhr in Richtung Flughafen Linz-Hörsching ab.