US-Marinesoldaten trainieren sechs Monate lang in Norwegen

US-Marinesoldaten trainieren in Norwegen - © APA (AFP)

Rund 330 US-Soldaten sind zu Übungszwecken in Norwegen angekommen. Einige Monate lang trainieren die Marinesoldaten gemeinsam mit norwegischen Soldaten probeweise an verschiedenen Orten im Land, bevor sie durch einen neuen Trupp von 330 Soldaten aus den USA ersetzt werden. Insgesamt sind US-Soldaten sechs Monate lang in Norwegen.