Die US-Streitkräfte haben mehrere Luftangriffe in Libyen geflogen und dabei nach eigenen Angaben zahlreiche Kämpfer der Jihadistenmiliz Islamischer Staat getötet. Das Afrika-Kommando der US-Armee teilte am Sonntag mit, bei den sechs Angriffen am Freitag auf das IS-Lager seien 17 Extremisten getötet worden.

Die US-Angriffe zielten auf ein Lager, das sich den Angaben zufolge rund 240 Kilometer südöstlich der Küstenstadt Sirte befindet. Das Lager habe den IS-Kämpfern als Stützpunkt für Einsätze innerhalb und außerhalb Libyens gedient und sei auch als Waffendepot genutzt worden. Der IS hatte sich nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 und dem staatlichen Zerfall Libyens in dem nordafrikanischen Land ausgebreitet. (APA/ag.)