US-Luftangriff tötet vier Al-Shabaab-Kämpfer in Somalia

Bei einem Luftangriff des US-Militärs in Somalia sind nach US-Angaben vier Kämpfer der Terrormiliz Al-Shabaab getötet worden. Zudem sei bei dem Angriff rund 25 Kilometer westlich der Hauptstadt Mogadischu ein Fahrzeug mit einem Sprengsatz zerstört worden, teilte am Donnerstag die für Afrika-Einsätze zuständige Kommandozentrale der US-Streitkräfte mit.

Somit sei verhindert worden, dass der Sprengsatz “gegen die Menschen in Mogadischu” eingesetzt werden könne. Zivilisten seien bei dem Luftangriff am Mittwochabend nicht getötet worden.

Das US-Militär unterstützt die somalischen Streitkräfte und eine Friedensmission der Afrikanischen Union gegen Al-Shabaab und hat seine Einsätze gegen die mit Al-Kaida verbundene Terrororganisation zuletzt deutlich ausgeweitet. Die sunnitischen Fundamentalisten kämpfen seit Jahren um die Vorherrschaft in Somalia. Sie wollen in dem Land am Horn von Afrika einen sogenannten Gottesstaat errichten.