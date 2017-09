US-Kongress fordert Verurteilung rechter Gewalt von Trump

Widersprüchliche Aussagen von Trump sorgten für Empörung - © APA (AFP)

Nach dem rechtsextremen Aufmarsch in Charlottesville Mitte August hat der US-Kongress Präsident Donald Trump zu einer harten Haltung gegen Neonazis und Rassisten aufgefordert. In der am Dienstag vom Repräsentantenhaus einstimmig gebilligten Resolution werden der Gewaltausbruch und der Aufmarsch als “Terrorangriff im Innern” bezeichnet.