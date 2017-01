US-Komiker Colbert moderiert diesjährige Emmy-Verleihung

Colbert moderiert seit 2015 die “Late Show” beim Fernsehsender CBS, der die diesjährigen Emmys ausstrahlen wird. Im vergangenen Jahr war Comedian Jimmy Kimmel Emmy-Moderator gewesen. Die Auszeichnungen werden seit mehr als 60 Jahren in dutzenden Kategorien verliehen und zählen zu den wichtigsten Fernsehpreisen der Welt. Die diesjährige Gala findet am 17. September in Los Angeles statt.

(APA/dpa)