Bis Mitte des Jahres will das Unternehmen 68 Kaufhäuser schließen. Weitere 30 Häuser sollen in den kommenden Jahren geschlossen werden, wenn Pachtverträge auslaufen. Macy’s hofft durch die Schließungen und Jobstreichungen auf eine jährliche Ersparnis von 550 Millionen Dollar (526 Millionen Euro). 250 Millionen davon sollen in den Internethandel sowie in die hauseigene Kosmetikmarke Bluemercury investiert werden.

(APA/ag.)