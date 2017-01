US-Justiz einigte sich mit Takata auf Milliardenvergleich

Defekte Airbags bei Takata - © APA (AFP)

Nach Volkswagen hat sich das US-Justizministerium auch mit dem japanischen Autozulieferer Takata auf einen milliardenschweren Vergleich geeinigt. Wie das Ministerium am Freitag in Washington mitteilte, willigte das Unternehmen wegen seiner defekten Airbags in eine Strafzahlung von einer Milliarde Dollar (936,42 Mio. Euro) ein. Außerdem wird die japanische Firma ein Schuldeingeständnis ablegen.