US-Heimatschutzminister deutet reduziertes Einreiseverbot an

Der Chef des US-Heimatschutzministeriums hat angedeutet, dass Präsident Donald Trump ein abgespecktes Einreiseverbot erlassen könnte. Personen, die bereits ein Visum für die USA hätten, dürften danach einreisen, sagte John Kelly am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Dies gelte wohl auch für Inhaber von Green Cards, also Personen mit einer Arbeitserlaubnis in den USA, sagte Kelly.