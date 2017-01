US-Golfer Thomas gewann in Honolulu mit neuem PGA-Rekord

Justin Thomas befindet sich auf dem aufsteigenden Ast - © APA (AFP/Getty)

Justin Thomas arbeitet weiter daran, zum Golfstar aufzusteigen. Am Sonntag eilte der 23-jährige US-Amerikaner zum nächsten Sieg und zum nächsten Rekord, holte eine Woche nach dem Triumph beim Tournament of Champions auf Maui auch das PGA-Turnier in Honolulu. Mit dem Gesamtergebnis von 253 Schlägen für die vier Runden stellte er einen neuen Rekord in der PGA-Tour-Geschichte auf.