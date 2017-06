US-Geheimdienstspitzen sagen im Kongress aus

Doch dürfte auch die Affäre um mögliche illegale Russland-Kontakte des Wahlkampfteams von Präsident Donald Trump zur Sprache kommen. Von den Senatoren befragt werden der Nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats, der Chef des Geheimdienstes NSA, Mike Rogers, der amtierende Direktor der Bundespolizei FBI, Andrew McCabe, und Vizejustizminister Rod Rosenstein. Am Donnerstag soll dann der von Trump entlassene frühere FBI-Direktor James Comey vor demselben Ausschuss zur Russland-Affäre aussagen.

Vor der Aussage Comeys wünschte US-Präsident Donald Trump diesem viel Glück. Das sagte Trump am Dienstag auf die Frage von Journalisten. Comey wird am Donnerstag vor dem US-Senatsausschuss aussagen.

Mit Spannung wird erwartet, ob er dabei auf die in Medien diskutierte Darstellung eingehen wird, wonach Trump versucht haben soll, ihn bei den Ermittlungen in der Russland-Affäre unter Druck zu setzen. Medien hatten berichtet, Comey habe eine entsprechende Gesprächsnotiz verfasst. Trump hatte Comey am 9. Mai überraschend gefeuert. Das FBI ermittelt zu möglichen Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampflager und Moskau.

(APA/ag.)