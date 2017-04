US-Flugbegleiter nach Angriff auf Passagierin außer Dienst

Amerikanische Fluglinien sorgten zuletzt eher für Negativ-Schlagzeilen - © APA (AFP)

Die US-Fluglinie American Airlines hat einen Flugbegleiter außer Dienst gestellt, nachdem dieser gewalttätig gegen eine Passagierin vorgegangen war, die einen zusammengeklappten Kinderwagen mit an Bord genommen hatte. Der Vorfall hatte sich am Freitag (Ortszeit) vor dem Abflug in einer Maschine abgespielt, die von San Francisco nach Dallas fliegen sollte.