US-Elitesoldaten im Zentrum von Raqqa im Einsatz

US-Spezialeinheiten helfen der SDF

Im Zentrum der umkämpften syrischen Jihadisten-Hochburg Raqqa sind nach offiziellen Angaben auch US-Elitesoldaten im Einsatz. Die Soldaten, die großteils Mitglieder von Spezialeinheiten seien, beteiligten sich aber nicht direkt an den Kämpfen gegen die Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS), sagte am Mittwoch US-Armeesprecher Ryan Dillon.