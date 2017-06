US-Cars und Rock and Roll

Insgesamt 35 große amerikanische „Schlitten“ glitten auf den Schrunser Kirchplatz und wurden dort von ihren Besitzern parkiert. Teilweise wurde auch die Motorhaube für interessierte Besucher geöffnet, damit sie auch einen Blick auf das Herzstück der verschiedenen Autos werfen konnten.

Interessant

Allesamt – wie auch die Motorräder – präsentierten sich an diesem Tag von ihrer besten Seite, waren die Automobile doch meist auf Hochglanz poliert worden, damit die Originalfarben wie etwa weinrot, creme oder himmelblau gut zur Geltung kamen. Neben Cadillacs, Fords, Corvettes und Buicks gaben sich auch Chevrolets, Mustangs und Dodges in Schruns ein Stell-Dich-Ein. Daneben hatte die Wirtschaftsgemeinschaft Montafon doch auch für ein ansprechendes Unterhaltungsprogramm gesorgt. So spielte beispielsweise die Formation „Booze Bombs“ ordentlich auf der kleinen Bühne am Kirchplatz auf. Standesgemäß hielten sich die Band musikmäßig vor allem an Rock ´n Roll Musik und sorgte für mächtig Stimmung.

Rock ´n Roll Feeling

Viel Applaus gab es auch für das tanzende deutsche Paar Dietmar und Nellja Ehrentraud, die mit 70 und 64 Jahren absolute „You tube Stars“ sind und mit ihren Tanzeinlagen über eine Million Zuseher verzeichnen. Für die vor Lebensenergie sprühenden Senioren war der Auftritt quasi ein Heimspiel, da die beiden ursprünglich aus Schruns beziehungsweise Bludenz stammen, aber seit 40 Jahren in Deutschland wohnen. Und so herrschte eine ausgelassene Stimmung am Schrunser Kirchplatz, bevor die amerikanischen Boliden am Nachmittag wieder unter großen Applaus abfuhren.