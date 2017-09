US-Bürgerrechtsorganisation ACLU will Polizei verklagen

Proteste entzündeten sich am Freispruch eines weißen Polizisten - © APA (AFP/Getty Images)

Die US-Bürgerrechtsorganisation ACLU will die Polizei in St. Louis wegen ihres harten Vorgehens gegen Demonstranten verklagen. Die Sicherheitskräfte müssten alle Video-Aufzeichnungen und sonstige Beweismittel zu ihren Einsätzen am Wochenende aufbewahren, forderte die Organisation am Dienstag (Ortszeit).