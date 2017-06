US-Bürger besuchte 2.000 Tage hintereinander Disneyland

Jeff Reitz kommt täglich in den Park bei LA - © APA (AFP)

An Fans mangelt es dem Disney-Konzern beileibe nicht, einer von ihnen übertrifft aber wohl alle anderen: Der US-Bürger Jeff Reitz hat am Donnerstag den 2000. Tag in Folge den Vergnügungspark Disneyland im kalifornischen Anaheim besucht. Seit dem 1. Jänner 2012 kommt der Veteran der US-Luftwaffe, der über eine Jahreskarte verfügt, täglich in den Themenpark bei Los Angeles.