US-Botschaft warnt Bürger nach Zwischenfall in Saudi-Arabien

Die US-Botschaft in Saudi-Arabien hat ihre Bürger nach einem möglichen Zwischenfall in Jidda zu erhöhter Vorsicht aufgerufen. Da mehrere Nachrichtenseiten über einen Angriff am königlichen Al-Salam-Palast berichteten, sollten Bürger in diesem Gebiet besondere Vorsicht walten lassen, schrieb das amerikanische Generalkonsulat in der saudischen Küstenstadt am Samstag in einer Sicherheitsmitteilung.

Details wurden nicht genannt. Auch in offiziellen saudischen Medien gab es keinerlei Berichte über eine mögliche Attacke. Lediglich der katarische Nachrichtensender Al-Jazeera berichtete, dass saudische Sicherheitskräfte eine Attacke nahe dem Palast verhindert hätten. Dabei sollen ein Angreifer und zwei Sicherheitskräfte getötet worden sein. (APA/dpa)