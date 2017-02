In dem Haus sollen Daten ausgewertet worden sein - © APA (dpa)

Die US-Botschaft schließt die sagenumwobene “NSA-Villa” in Wien-Währing, von der aus angeblich der Telekommunikationsverkehr in Wien überwacht wurde. “Die Einrichtung der US-Regierung in Pötzleinsdorf wird 2017 geschlossen”, teilte die US-Botschaft der Tageszeitung “Die Presse” mit. Das in der Villa untergebrachte “Open Source Center” übersiedle nach London.