US-Bischöfe gegen Trump-Pläne für Einwanderungsreform

Der für Einwanderungsfragen zuständige Bischof kommentierte damit die Vorstellung der Eckpunkte des sogenannten “RAISE”-Acts (Reforming American Immigration for Strong Employment), eines neuen Vorstoßes Trumps zur Begrenzung der Einwanderung. Flankiert von den republikanischen Senatoren Tom Cotton und David Perdue hatte Trump dafür geworben, nicht nur die illegale, sondern auch die legale Einwanderung massiv zu beschränken.

Die Vergabe der Greencards – also einer unbefristeten Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung in den USA – soll innerhalb der nächsten zehn Jahre halbiert werden. Zuwanderung solle künftig allein von den Qualifikationen und Kenntnissen der Bewerber abhängig gemacht werden. Bevorzugt werden sollen demnach Menschen, die Englisch sprechen, bestimmte berufliche Fertigkeiten mitbringen und für sich und ihre Familien sorgen könnten. Darüber hinaus will Trump gesetzlich festlegen, dass kürzlich eingetroffene Greencard-Besitzer keine Sozialleistungen abrufen können.

Tatsächlich trifft das jetzt schon auf die überwältigende Zahl an Einwanderer in den USA zu. Wer nicht mindestens fünf Jahre im Land ist, kann weder Leistungen aus der Krankenversicherung für Geringverdiener (Medicaid) noch der Alterssicherung (Social Security) abrufen.

Bisher gehen Greencards vor allem an solche Ausländer, die familiäre Bindungen in die Vereinigten Staaten haben, weil Familienzusammenführung im gegenwärtigen System Priorität hat. Trump beklagt, unter den geltenden Regeln kämen zu viele Arbeitnehmer mit geringen Qualifikationen legal ins Land, die US-Bürgern die Jobs wegnähmen. Diese Form der Einwanderung belaste “amerikanische Arbeiter, Steuerzahler und die Ressourcen der Gemeinden”.

Insgesamt bleibt die Zahl der Greencards für qualifizierte Kräfte auf 140.000 beschränkt. Die Bewerber sollen künftig wie in Kanada oder Australien nach einem Punktesystem ausgewählt werden.

Der Chef der oppositionellen Demokraten, Tom Perez, kritisierte das Gesetzesvorhaben RAISE als “unamerikanisch”. Der Präsident versuche Einwandererfamilien zu bestrafen und Gemeinschaften auseinanderzureißen. “Diese Menschen leisten einen wertvollen Beitrag zur Wirtschaft.”

Bischof Vasquez sprach an, dass die Reform darauf abziele, den demografischen Wandel der USA zu verlangsamen, richteten sich die Vorschläge doch eindeutig gegen “Hispanics”, also Zuwanderer aus Lateinamerika. “Jede Reform der Einwanderung muss die Beiträge von Migranten mit jeglichem Hintergrund anerkennen”, betonte der Bischof. Der einwanderungspolitische Sprecher der US-Bischofskonferenz forderte die Senatoren auf, “den Vorstoß zurückzuweisen”. Stattdessen sollte der Kongress “an einer umfassenden Einwanderungsreform arbeiten”.

Analysten geben dem Vorstoß Trumps wegen der knappen Zwei-Stimmen-Mehrheit der Republikaner im Senat wenig Aussichten auf Erfolg. Einige erkennen darin mehr ein politisches Ablenkungsmanöver vom Scheitern der Gesundheitsreform. Um Gesetzeskraft zu erlangen, müsste die RAISE-Reform von beiden Häusern des Kongresses gleichlautend beschlossen und vom Präsidenten unterschrieben werden.

(APA)