Trump ruft wegen “Harvey” Katastrophenzustand für Texas aus

Das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) stufte den Sturm am Freitagabend (Ortszeit) in die zweithöchste Kategorie 4 hoch. Der Sturm bewegt sich mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometer in der Stunde auf die Küste von Texas zu.

Harvey sollte jüngsten Berechnungen zufolge noch am Abend nahe Corpus Christi auf das Festland treffen. In dem Gebiet von Corpus Christi bis Galveston leben knapp sechs Millionen Menschen. In der Region ist auch fast die Hälfte der US-Raffinerie-Kapazität angesiedelt, im Golf selbst knapp ein Fünftel der Öl-Produktion des Landes. Viele der Anlagen wurden vorsorglich geschlossen.

(APA/ag.)