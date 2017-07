US-Behörde: Rauchen soll nicht mehr süchtig machen

Weniger Nikotin in Zigaretten? - © APA (dpa)

Rauchen soll nicht mehr süchtig machen: Das ist das Ziel der einflussreichen US-Lebensmittel- und Medikamentenbehörde FDA. Zu diesem Zweck solle der Nikotingehalt in Zigaretten reduziert werden, erklärte die Food and Drug Administration am Freitag (Ortszeit).