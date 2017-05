US-Astronauten absolvierten 200. Außeneinsatz an ISS

Immer ist irgendwas: 200. Außeneinsatz an der ISS - © APA (AFP)

Zwei US-Astronauten haben beim 200. Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS wichtige Wartungsarbeiten verrichtet. “Es war ein höchst erfolgreicher Spacewalk”, sagte ein Sprecher der US-Raumfahrtbehörde NASA, als ISS-Kommandantin Peggy Whitson und ihr Kollege Jack Fischer am Freitag in die Station zurückkehrten. Alle wichtigen Arbeiten seien erledigt worden.