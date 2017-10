US-Armee: Rund 400 IS-Kämpfer in Raqqa haben sich ergeben

Der Großteil dieser Jihadisten – rund 350 – hätten sich in den vergangenen Tagen ergeben. Unter ihnen seien “einige bestätigte ausländische Kämpfer”. Diese seien in Gewahrsam genommen worden. Auf die US-Soldaten in Raqqa komme nun noch viel Arbeit zu, fügte der in Bagdad ansässige Militärsprecher am Dienstag hinzu. So müsse die Stadt von den während der Kämpfe zurückgelassenen Sprengsätzen befreit werden.

Die US-geführte Koalition unterstützt in Syrien und im Irak örtliche Einheiten im Kampf gegen den IS. In Syrien unterstützte die Koalition die monatelange Offensive des SDF zur Rückeroberung der IS-Hochburg Raqqa. Am Dienstag verkündete die kurdisch-arabische Allianz den Fall von Raqqa. Die syrische Stadt war nach der Rückeroberung der irakischen Stadt Mosul die letzte Großstadt unter IS-Kontrolle gewesen.

(APA)