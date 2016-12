Uruguays letzter Diktatur Gregorio Alvarez gestorben

Gregorio Alvarez wurde 91 Jahre alt - © APA (AFP/Archiv)

Der letzte Diktator Uruguays, Gregorio Alvarez, ist tot. Der General, der von 1981 bis 1985 während der Militärdiktatur in dem südamerikanischen Land geherrscht hatte, starb am Mittwoch im Alter von 91 Jahren an Herzproblemen, wie örtliche Medien berichteten.