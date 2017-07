Uruguay startet Marihuana-Verkauf in Apotheken

Vor allem junge Männer ließen sich als legale Marihuana-Käufer registrieren - © APA (AFP)

In einem weltweit einmaligen Projekt kann in Uruguay seit Mittwoch in Apotheken Marihuana gekauft werden. Als erster Staat organisiert das südamerikanische Land sowohl den Anbau als auch den legalen Verkauf der Droge.